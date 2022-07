The unreal story of LOU REED by Fred Nevché & French 79

The unreal story of LOU REED by Fred Nevché & French 79, 26 août 2022, . The unreal story of LOU REED by Fred Nevché & French 79



2022-08-26 – 2022-08-26 EUR Ne cherchez pas le Lou Reed que vous connaissez. Pas de guitares, pas de larsens. L’électro de French 79, la voix de Fred Nevché, six auteurs, deux covers, une question : Que reste-t-il aujourd’hui de ses transgressions ? Après son travail sur Prévert, Marilyn Monroe et Kurt Cobain, Fred Nevché poursuit sa réflexion sur les icônes de la pop culture. En interrogeant les empreintes que ces icônes ont laissées à travers leurs œuvres, leurs images, leurs personnalités, ce travail à la fois poétique et musical décrypte les rapports que nous entretenons avec elles. Elles ont toutes, à leurs manières, repoussé les limites de l’ordre moral, offert de nouvelles libertés, proposé de nouveaux horizons existentiels et artistiques. La musique de French 79 se caractérise par une électro-pop solaire rythmée par des envolées de synthétiseur et des beats qui s’entremêlent. Une atmosphère musicale influencée par l’école électro allemande qui promet un voyage ensoleillé. Ne cherchez pas le Lou Reed que vous connaissez. Pas de guitares, pas de larsens. L’électro de French 79, la voix de Fred Nevché, six auteurs, deux covers, une question : Que reste-t-il aujourd’hui de ses transgressions ? Après son travail sur Prévert, Marilyn Monroe et Kurt Cobain, Fred Nevché poursuit sa réflexion sur les icônes de la pop culture. En interrogeant les empreintes que ces icônes ont laissées à travers leurs œuvres, leurs images, leurs personnalités, ce travail à la fois poétique et musical décrypte les rapports que nous entretenons avec elles. Elles ont toutes, à leurs manières, repoussé les limites de l’ordre moral, offert de nouvelles libertés, proposé de nouveaux horizons existentiels et artistiques. La musique de French 79 se caractérise par une électro-pop solaire rythmée par des envolées de synthétiseur et des beats qui s’entremêlent. Une atmosphère musicale influencée par l’école électro allemande qui promet un voyage ensoleillé. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville