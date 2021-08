Paris SUPERSONIC île de France, Paris The Underground Youth • Péniche / Take Me Out: la dernière ! SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

The Underground Youth • Péniche / Take Me Out: la dernière ! SUPERSONIC, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Pour la dernière soirée du 28 août, on recevra un de nos groupes préférés pour clôturer le Supersonic Hors Les Murs en beauté… THE UNDERGROUND YOUTH “Sur certains morceaux, les influences mancuniennes de The Underground Youth sont tellement perceptibles qu’on pourrait presque les palper : de l’évidence Joy Division aux Stone Roses, Dyver prend à sa charge le lourd héritage de la ville anglaise dont la scène rock est aujourd’hui décrite comme à l’abandon. Mais limiter ses influences au seul patrimoine de Manchester serait une erreur, car les guitares et la voix trouvent aussi leurs sources plus au nord, chez les écossais de The Jesus & Mary Chain et Primal Scream.” PENICHE Originaire des terres les plus tristes, Péniche est un trio instrumental oscillant entre Post-Punk et Post- Rock. Un son brut, puissant et efficace, sans chant ni fioriture, affranchi des styles, où ne se gardent que la simplicité et la cohérence en ligne de mire. SUPERSONIC DJ SET

On dansera sur les meilleurs morceaux rock & pop de nos soirées et on fêtera la fin de notre bel été sur la terrasse des copains du Trabendo. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/2098014047022687 Concerts -> Rock Musique

