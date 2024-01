The Umbrellas en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billet : 15.50 EUR

Le groupe The Umbrellas viendra tout droit de San Francisco pour vous jouer leur jangle pop mélodique et sincère à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Fairweather Friend » !

Supersonic Records présente…

The Umbrellas en concert

THE UMBRELLAS

(Jangle pop · Slumberland Records / Tough Love Records · San Francisco, USA)

Si vous aimez / For fans of : Heavenly, The Lemon Twigs, Orange Juice

The Umbrellas sont quatre romantiques rebelles qui créent d’irrésistibles hymnes indie pop. Le premier album éponyme du groupe, sorti en 2021, a été un véritable coup d’éclat. Leur nouvel album « Fairweather Friend » sortira le 26 janvier 2024 et absorbe l’attaque sonore de leurs concerts tout en l’équilibrant avec la finesse du studio, ce qui permet au quatuor de San Francisco de devenir le groupe qu’il a toujours voulu être.

The Umbrellas s’est formé autour de musiciens qui fréquentaient le légendaire magasin de disques de San Francisco, Amoeba Music. Le chanteur et guitariste Matt Ferrera, le bassiste Nick Oka, et Keith Frerichs à la batterie. Une rencontre fortuite avec Morgan Stanley chantant au karaoké lors d’une fête du 4 juillet a cimenté le groupe autour d’une soif avouée de mélodie.

La pop mélodique et enjouée du groupe s’inspire de différents points de l’histoire de la pop indépendante, rappelant le travail des artistes de K Records, Sarah Records et Slumberland dans les années 90, tout en apportant une touche personnelle au son.

Pris dans son ensemble, « Fairweather Friend » est un triomphe audacieux de l’indie pop, conçu avec détermination et attention. En prenant leur temps sur chaque note, les quatre musiciens ont renforcé leur écriture, ajoutant de la profondeur et de l’assurance tout en libérant leur potentiel. Certains liens durent toute une vie – The Umbrellas sont prêts à capturer votre cœur.

———————————

Samedi 16 Mars 2024

• Ouverture de la billetterie le 12 Janvier à 10h

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4TotrSeIW https://fb.me/e/4TotrSeIW https://link.dice.fm/Wad845ae1006

