The Umbilical Brothers La Ciotat, 29 mars 2022, La Ciotat.

The Umbilical Brothers La Ciotat

2022-03-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-29 21:15:00 21:15:00

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Ils s’appellent David Collins et Shane Dundas et vivent dans un monde déjanté, déluré, délirant et poétique dont ils ouvrent les portes à chaque spectacle. L’un mime des situations quotidiennes, cinématographiques ou absurdes avec une précision admirable. L’autre effectue en simultané les bruitages avec une justesse époustouflante. La synchronisation est parfaite et de transformations physiques en situations loufoques, on se laisse transporter dans un univers où l’humour n’a ni limites, ni frontières. Un pur moment de détente absolue et de rires en chaîne en perspective !



Durée : 1h15

A partir de 7 ans

Ils viennent d’Australie et n’ont pas fini de faire parler d’eux ! Avec leurs talents complémentaires hors du commun, les Umbilical Brothers arrivent en France et leur passage pourrait bien ne pas passer inaperçu.

contact@lachaudronnerie-laciotat.com

