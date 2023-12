The Tyromancers + Fatima + KrArK L’international Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris The Tyromancers + Fatima + KrArK L’international Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente: The Tyromancers (Paris, FR – Rock Progressif, Psych) Groupe instrumental de rock progressif psychédélique formé par Lucas (basse), Léon (batterie), Nico (batterie) et JB (guitare, ex-Uluun), The Tyromancers s’inspire autant des musiques des 70s telles que Camel que du métal de Russian Circles. Rassemblé par une passion commune pour le bien-manger (la tyromancie, qui donne son nom au groupe, étant l’art de voir l’avenir dans la fermentation du fromage) et pour l’improvisation musicale, le groupe s’est formé durant l’été 2018 avec pour objectif de composer de la musique de manière collective, nourris des influences diverses de ces musiciens. https://thetyromancers.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/thetyromancers/ Fàtima (Paris, FR – Grunge Doom) Distillant un Grunge/Doom aux sonorités orientales et mélancoliques, le trio Essonnien crée en 2016 a su en quelques sorties se faire un nom dans le milieu. Le truc qui frappe instantanément chez FATIMA, c’est le timbre éraillé du chanteur. Le nom est sur toutes les lèvres : « Kurt Cobain est de retour ? » C’est forcément un peu assumé, tant le son du trio rappelle de fait Nirvana de Bleach, quand le groupe n’était pas encore tout à fait Grunge ni plus vraiment Punk. Même si c’est beaucoup plus varié que ça, FATIMA n’hésite pas à aller piocher ailleurs sur certaines terres occultes du Doom ou encore dans les premiers disques de The Cure. https://fatima-doom.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/fatima_doom_band/ KrArK (Paris, FR – Stoner) https://krark.bandcamp.com/ ▂▂▂▂ L’INTERNATIONAL Accès libre au bar du RDC Tarif : 8€ Happy-hour de 18h à 20h Restauration sur place Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts 5 rue Moret, Paris 11 Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3) Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/6xDiBc9li https://fb.me/e/6xDiBc9li https://dice.fm/partner/linternational/event/dorbq-the-tyromancers-ftima-guest-27th-jan-linternational-paris-tickets

The Tyromancers + Fatima + KrArK Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'international Paris latitude longitude 48.86681,2.37987

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/