THE TWO + AYMERIC MAINI THEATRE DENIS, 5 mai 2023, HYERES.

THE TWO + AYMERIC MAINI THEATRE DENIS. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

THE TWO À l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse mais leur complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la musique est avant tout un langage universel. Depuis 2003, The TWO emmène son public dans un voyage touchant. Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du Delta Blues et de la sincérité du blues créole de l’Île Maurice. L’amour du blues qui porte le duo, les amène avec leurs guitares à sillonner les routes d’ici et d’ailleurs. Leur musique sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un appel au voyage, à destination d’un univers aux sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les sens. 3 ans après la sortie de « Sweet Dirty Blues », The TWO sort « Crossedsouls », réaffirmant leur désir de tisser des liens en toute simplicité au gré des tracés empruntés. En trio avec un tromboniste pour ce concert, le groupe travaille actuellement sur un nouvel opus en collaboration avec des professionnels de renoms. Thierry JACCARD (Guitare) Yannick NANETTE (Guitare, chant, stompbox) Ben Walting (trombonne) + AYMERIC MAINI (solo) Aymeric Maini présentera son album « Winter Sun ». Après 5 ans de tournée, de Jazz à Vienne à Cognac blues Passion (Révélation 2017), des premières parties de Santana, Maceo Parker, Lucky Peterson aux centres culturels partout en France, le temps était venu de se poser, de prendre le temps. Plus épuré, plus acoustique, plus authentique, un disque et un nouveau spectacle marqués d’une sensibilité que le songwriter accepte aujourd’hui d’assumer pleinement. « Winter Sun » laisse place aux chansons, aux histoires, aux guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans une douce mélancolie aussi apaisante que le frisson d’un soleil d’hiver. The Two, Aymeric Maini The Two, Aymeric Maini

Votre billet est ici

THEATRE DENIS HYERES 12, Cours de Strasbourg Var

THE TWO

À l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse mais leur complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la musique est avant tout un langage universel. Depuis 2003, The TWO emmène son public dans un voyage touchant. Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du Delta Blues et de la sincérité du blues créole de l’Île Maurice. L’amour du blues qui porte le duo, les amène avec leurs guitares à sillonner les routes d’ici et d’ailleurs. Leur musique sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un appel au voyage, à destination d’un univers aux sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les sens. 3 ans après la sortie de « Sweet Dirty Blues », The TWO sort « Crossedsouls », réaffirmant leur désir de tisser des liens en toute simplicité au gré des tracés empruntés. En trio avec un tromboniste pour ce concert, le groupe travaille actuellement sur un nouvel opus en collaboration avec des professionnels de renoms.

Thierry JACCARD (Guitare)

Yannick NANETTE (Guitare, chant, stompbox)

Ben Walting (trombonne)

+ AYMERIC MAINI (solo)

Aymeric Maini présentera son album « Winter Sun ». Après 5 ans de tournée, de Jazz à Vienne à Cognac blues Passion (Révélation 2017), des premières parties de Santana, Maceo Parker, Lucky Peterson aux centres culturels partout en France, le temps était venu de se poser, de prendre le temps. Plus épuré, plus acoustique, plus authentique, un disque et un nouveau spectacle marqués d’une sensibilité que le songwriter accepte aujourd’hui d’assumer pleinement.

« Winter Sun » laisse place aux chansons, aux histoires, aux guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans une douce mélancolie aussi apaisante que le frisson d’un soleil d’hiver.

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici