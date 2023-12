The Twin Souls • Bloody Claps • Paddock and Breakfast / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 10 janvier 2024 19:00, Paris.

Cette soirée plaira aux fans de… Jack White, The Black Keys & Rival Sons

THE TWIN SOULS (22h30)

(Garage rock – Toulouse, FR)

Depuis 5 ans, The Twin Souls (Martin et Guilhem Marcos) forgent leur réputation en parcourant les routes de France, de salles en Festivals, mais également celles de l’Espagne avec une première tournée de 10 concerts dans la péninsule en 2023. 5 années riches d’expériences et de rencontres auxquelles ils souhaitent rendre hommage à travers la sortie de 4 titres inédits en parallèle de l’écriture de la prochaine étape : leur 1er album !

Sur 2 titres totalement inédits « The One » et « Remember », on retrouve les Dätcha Mandala avec lesquels de forts liens se sont tissés et Tonio Marcos, leur père, musicien de carrière (Guitariste pour Michel Delpech notamment) et influence majeure du parcours musical, artistique et professionnel de ses deux fils.

https://thetwinsouls.bandcamp.com/

BLOODY CLAPS (21h30)

(Rock stoner – Paris, FR)

Bloody Claps est un duo Rock Stoner français issu de la scène parisienne et essonienne.

Rencontre entre Ludo, chanteur guitariste (Nord, Frenzy Frenzy, Manu Lanvin) et Jesse batteur (Sphere, The Ludes…)

Influencés par le Surf rock, la britpop, le Garage, le Blues ou encore le Stoner, ( Beatles, Jack White, BRMC…) ce presque tout nouveau micro-band a composé une dizaine de titres cette année avec des sonorités qui peuvent se rapprocher de groupes actuels tels que Royal Blood ou Death from above 1979. On sort ici un peu du registre duo Blues garage rock qu’on a l’habitude d’entendre.

Des mélodies plutôt pop, un répertoire en majorité anglophone et la puissance d’un rock frontal.

FFO / Si vous aimez : Beatles, Jack White, BRMC

PADDOCK & BREAKFAST (20h30)

(Rock punk – Barrettes Records – Paris, FR)

Duo binaire, entre rock minimaliste et punk garagiste, entre Angers et Paris, entre voix fragile, guitare saturée et batterie monomaniaque, entre tartines et caféine, entre des figues, des bananes, des noix. Depuis 2018, deux 45 tours, un premier album en mai 2023 et des concerts dès que possible. Déjà vu en ouverture de Split System (AUS), Cable Ties (AUS), Jim Jones All Stars (UK), Liiek (D), Burning Heads, Pierre & Bastien…

FFO / Si vous aimez : Les Thugs, Pierre & Bastien, Celibate Rifles.

https://paddockandbreakfast.bandcamp.com/

Mercredi 10 Janvier 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

