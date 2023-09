The Tubs + guests L’international Paris, 7 octobre 2023, Paris.

THE TUBS

Le groupe gallois basé à Londres The Tubs a sorti son premier album, Dead Meat, le 27 janvier chez Trouble in Mind. Owen « O » Williams et George « GN » Nicholls, les principaux auteurs-compositeurs du groupe Joanna Gruesome, ont formé The Tubs en 2018 à la suite d’un voyage au Llawr-Betws caravan park.

The Tubs sont également les 3/4 du « diabolique » groupe Sniffany & The Nits, ainsi que du décidément moins diabolique Ex-Vöid. The Tubs font de la musique qui incorpore des éléments de post-punk, de folk britannique traditionnel, et de guitare jangle assaisonnée d’une vibe qui s’approche de celle des groupes de Flying Nun Records.

