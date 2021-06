Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône THE TRUE ONES Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

THE TRUE ONES Le 3C Café culturel citoyen, 9 juin 2021-9 juin 2021, Aix-en-Provence. THE TRUE ONES

Le 3C Café culturel citoyen, le mercredi 9 juin à 21:00

Enfin c’est la réouverture du café !! Pour fêter ça on a invité le groupe de rock The True Ones. Groupe mondialisé basé à Aix-en-Provence, composé d’un guitariste anglais, d’un batteur français, d’un bassiste italien, d’un guitariste corse, et des chanteuses américaine et russe, The True Ones, les Vrais, chantent les universels du rock et du blues, du country et du rock’n’roll ! PLUS D’INFOS : [http://cafeculturelcitoyen.org/](http://cafeculturelcitoyen.org/)

Entrée libre

♫ROCK♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T21:00:00 2021-06-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence