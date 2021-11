Roubaix Le Colisée Nord, Roubaix The Tree (Fragments of poetics on fire) de Carolyn Carlson Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

### _The Tree_, une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage. Une pièce partiellement créée sur notre plateau l’hiver dernier. Après _Eau, Pneuma_ et _Now,_ cette pièce vient clore le cycle de pièces inspirées par **Gaston Bachelard**. Partant cette fois _Des Fragments d’une_ _poétique du feu_, Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement la complexité des éléments comme inspirations. Pour l’occasion, elle retrouve le créateur lumières **Rémi Nicolas**, qui créé ici des paysages imaginaires invitant au voyage et à la contemplation. L’artiste peintre **Gao Xingjian** en sublime aussi la scénographie avec ses toiles abstraites à l’encre de Chine projetées en fond de scène dans plusieurs séquences. Combinées à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de Carolyn Carlson, _The Tree_ est une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement, avec l’espoir d’un retour à la vie à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres _« Nous ne sommes pas extérieurs à l’Univers ; nous sommes des graines évoluant en cycles et en rythme, comme les changements de saisons qui régissent chaque création. »_ Carolyn Carlson

