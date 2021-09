Saint-Jean-le-Blanc Espace Montission Loiret, Saint-Jean-le-Blanc THE TIMBER MEN STOMPERS Espace Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Espace Montission, le samedi 18 septembre à 17:00

Un spectacle de Arno Gauchia (chant solo et guitare rythmique), Rémy Busquet (guitare solo, choeur), Correntin Lehembre (trompette, choeur), Pierre Bayse (clarinette, choeur), Marc-Olivier Pensuet (contrebasse) C’est un groupe vocal où chaque chanteur se double d’un instrumentiste passionnant. Leur prestation filmée au festival de Saint-Amarin 2019, est là pour le prouver. Ce sont de jeunes Catalans influencés par les Mills Brothers, les Five Spirits of Rhythm, les Washboard rhythm kings… et aussi Django Reinhart. La voix mélancolique et profonde, incontournable d’Arno Gauchia vous transportera dans l’univers dansant de la première moitié du XXe siècle, de la Nouvelle-Orléans à Paris. Accès avec pass sanitaire

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

