The Third Sound / Sandcastle L’intermediaire, 3 octobre 2021, Marseille.

The Third Sound / Sandcastle

L’intermediaire, le dimanche 3 octobre à 20:30

Grosse soirée en perspective dimanche 3 octobre: avec les berlinois The third Sound et en première partie la fine fleur Marseille SandCasttle. The Third Sound (Berlin, Ger) The Third Sound est le projet solo de Hákon Aðalsteinsson, ancien membre de Singapore Sling et Brian Jonestown Massacre. Leur 5e album offre le mélange parfait de post Punk, New Wave et psyché. [https://www.youtube.com/watch?v=zwubc4qv9OY](https://www.youtube.com/watch?v=zwubc4qv9OY) [https://fuzzclub.bandcamp.com/album/first-light](https://fuzzclub.bandcamp.com/album/first-light) [https://www.facebook.com/thethirdsoundband/](https://www.facebook.com/thethirdsoundband/) Sand Castle, (Marseille, Fr) 5 lads with 5 instruments : Marion – bass guitar ; Jérôme – voice ; Kevin – drums ; Thomas – guitar ; Didier – guitar. Et c’est vraiment bien!!! On commence à l’heure parce que c’est dimanche! PAF 5 euros Pense à ton pass!

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T20:30:00 2021-10-03T23:59:00