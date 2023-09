The thin place Musée Guimet Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 29 septembre 2023

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Songe pop et électro sur l’île d’Okinawa…

The Thin Place est la rencontre entre la musique de

la Toulousaine Fanel et les images du photographe Catalan Joan Tomás qui

portent un regard sensible sur la singularité de l’île d’Okinawa. Les

photographies, puissantes et oniriques, remplissent la scène de

mouvement et d’atmosphère pour accompagner la musique. La musicienne

toulousaine Fanel mélange ses influences anglo-saxonnes et la tradition

japonaise pour faire vibrer les cordes sensibles et amener l’audience

ailleurs, partout, sauf là où l’on imagine. Une immersion sonore et

visuelle dans un territoire de paradoxes, ou les puissances magiques se

mêlent à un monde contemporain en déshérence.

Les artistes

Fanel : Passionnée et intriguée par le Japon depuis son plus jeune

âge, Bérangère Sentex (aka Fanel) intègre des textures, instruments

traditionnels de l’archipel puis progressivement la langue japonaise

dans ses compositions. Utilisant déjà le sanshin, instrument à trois

cordes traditionnel des Îles Ryukyu (Okinawa) et les Taïko drums dans

ses compositions, elle emploie aussi un mélange de textures, de langages

qu’elle utilise comme des instruments pour mieux transmettre les

émotions propres à chaque chanson.Joan Tomas : Tout au long de sa carrière, il a participé à de

nombreux projets dans différents domaines, au cinéma ou dans l’industrie

de la musique. Dans ses différents champs d’action, Joan Tomas cherche

toujours à promouvoir la créativité ainsi qu’un point de vue

particulier.

Musée Guimet 6, Place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/event/concert-the-thin-place/ https://www.facebook.com/events/3654910701462614

