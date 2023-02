THE TESKEY BROTHERS LE BATACLAN, 25 mars 2023, PARIS.

Attention, les billets pour la précédente date du 8 avril 2021 au Bataclan ne seront pas valables pour la nouvelle date.Please note that tickets for the previous date of April 8, 2021 at Le Bataclan will not be valid for this new date. + Première partie : CMAT Les australiens de Teskey Brothers annoncent enfin leur grand retour en Europe en 2023 pour leur première tournée depuis trois ans. Une visite très attendue par leurs fans conquis par leur sonorité intemporelle et leurs concerts endiablés. Après deux albums acclamés par la critique, dont un nommé aux Grammy Awards, le groupe a profité de son temps libre lors de la pandémie pour sortir deux albums live qui confirment leur statut de grand groupe de scène et placent Josh Teskey parmi les plus grands chanteurs de sa génération. Favorisant un planning de tournée plus équilibré, le groupe viendra s’installer en Europe pour une longue durée, assurant seulement quelques concerts par semaine en Allemagne, Belgique, Irlande, aux Pays-Bas et en France en mars et avril 2023. Les shows de ce groupe envoutant sont tout simplement à ne pas manquer, alors rendez-vous à Paris au Bataclan le 25 mars 2023 !Accès personnes à mobilité réduite : 01 58 70 16 36

LE BATACLAN PARIS 50, boulevard Voltaire Paris

