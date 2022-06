The Tale – Aymone G. Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

Aubagne 13400 The Tale est le fruit de la collaboration entre une artiste photographe vidéaste, et un danseur chorégraphe.

Leur projet réunit d’autres intervenants : professeur de chant, musicien compositeur, équipe de tournage.



