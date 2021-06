The SWINGING DICE & DJ SET LE MONSIEUR COOL Musée des petits métiers de la ferme, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Wervicq-Sud.

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **The SWINGING DICE & Dj Set Le Monsieur Cool** ———————————————– **The Swinging Dice** Passionnés de rhythm and blues et de boogiewoogie, The Swinging Dice propose depuis 2007 un bouillant mélange « made in Picardy » de swing et de rock’n’roll ! Rompu aux scènes de France, Belgique, Hollande, Angleterre et Italie, Lauréat (Révélation) de Blues sur seine en 2013, le quartet plonge avec délice dans la musique Roots américaine pour en composer et en écrire sa propre mouture. Le dernier opus en date mêle l’influence des pianistes de la Nouvelle Orléans et du Rock 50’s jusque 70’s. **Le Monsieur Cool** Plongez dès 19h dans la sélection du Monsieur Cool ! Jazz, Soul, Blues, Rhythm n’Blues ! Où Sam Cooke, James Brown et Martha Reeves parrainent des artistes plus confidentiels de l’inépuisable afro-américaine. **19h00** DJ Set – Le Monsieur Cool **20h30** Concert – The Swinging Dice

Gratuit

Un cocktail musical à boire sans modération !

Musée des petits métiers de la ferme Rue de Linselles 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord



