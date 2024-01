The Swing Birds Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 19h45

.Public adolescents adultes. gratuit

Fan de tout ce qui est rétro ? Ce concert devrait vous plaire !

Très inspirées par les Andrews Sisters, The Chordettes, Puppini Sisters et bien d’autres, les Swing Birds se

spécialisent dans la technique de la close harmony, rendue célèbre dans

les années 1940. A ce répertoire elles incluent également des musiques

modernes populaires arrangées en version swing. Robes vintages,

chorégraphies soignées, rythme jazz, harmonie… The Swing Birds

accompagnées d’un pianiste de talent, vous propose un concert

exceptionnel !

Sur réservation à partir du 6 février.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun

Bibliothèque Mohammed Arkoun