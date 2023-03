The Swimmer Cité du Livre Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

The Swimmer Cité du Livre, 16 mars 2023, Aix-en-Provence . The Swimmer 8 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

2023-03-16 18:30:00 – 2023-03-16

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône // Synopsis //

En rendant visite à ses voisins, Ned Merrill décide de rentrer chez lui à la nage, de piscine en piscine. De là, il rencontre son voisinage et se découvre un peu plus à chaque lieu… Film de Franck Perry avec Burt lancaster, Janet Landgard et janice Rule.

Présenté par Bruno Ely, conservateur en chef du Musée Granet. En partenariat avec le musée Granet, en lien avec l’exposition David Hockney (jusqu’au 28 mai au musée Granet) +33 4 42 26 81 82 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Ville Aix-en-Provence lieuville Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence /

The Swimmer Cité du Livre 2023-03-16 was last modified: by The Swimmer Cité du Livre Aix-en-Provence La Manufacture - Cinéma 16 mars 2023 8 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture - Cinéma Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône cité du livre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône