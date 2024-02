The SUPERSUCKERS + SERUM F! UBU Rennes, jeudi 22 février 2024.

The SUPERSUCKERS + SERUM F! UBU Rennes Jeudi 22 février, 20h30

Début : 2024-02-22 20:30

Fin : 2024-02-22 23:30

The SUPERSUCKERS (USA/The Greatest R'n'R Band in the World) + SÉRUM F! (Rennes/Garage Math Rock)

JEUDI 22 FEVRIER 2024 – UBU / RENNES

– The SUPERSUCKERS (USA/The Greatest R’n’R Band in the World)

Auto-proclamés « meilleur groupe de rock& roll du monde », les Américains distillent un garage rock aux sonorités country et punk depuis leur formation fin des années 80. Au fil des ans, le trio a développé une solide base de fans et propagé sa musique aussi festive que corrosive dans une fièvre rock typique du Sud des Etats-Unis àréveiller les morts !

– SÉRUM F! (Rennes/Garage Math Rock)

Duo instrumental batterie/guitare, Serum F! distille une musique épileptique et idiote à mi-chemin entre logique absurde et puissance frustrée. D’hymne mathématique en subtilité garage, la seule certitude que le groupe apporte est pourtant trop évidente : il y a certaines choses qu’il ne vaut mieux pas comprendre.

Le dernier EP du duo sobrement intitulé « Serum F! », oscille entre explosions rythmiques décalées et riffs noisy aux senteurs psychés.

En live, Serum F! c’est de la puissance brute : une déferlante d’énergie au service d’une musique complexe mais accessible où les absurdités rythmiques ne sont jamais gratuites.

UBU 1 rue saint hélier Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine