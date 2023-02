The Supersoul Brothers + Minstrel Release Party LA ROUTE DU SON, 18 février 2023, BILLERE.

The Supersoul Brothers + Minstrel Release Party LA ROUTE DU SON. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Ampli (LR21009155) présente : RELEASE PARTY Gratuit pour les moins de 12 an(s) Samedi 18 Février | La Route du Son | 21h00 | BILLERE | 40 ANS AMPLI Ampli présente : THE SUPERSOUL BROTHERS – RELEASE PARTY + MINSTREL The SuperSoul Brothers : “The Road To Sound Live” C’est dans l’écrin des « Dixiefrog Live Series », une collection dédiée à des captation Live inédites, que le label va sortir le 17 février 2023 « The Road To Sound Live », le volume 2 de la série sous la forme du premier enregistrement en public des SuperSoul Brothers. Capté sur leurs terres béarnaises dans les murs de La Route du Son (d’où le clin d’œil dans le titre) le 26 mars 2022 lors d’un show incendiaire mémorable, nos darons de la Deep Soul made in Pau nous offrent dans le cadre de leur « Shadows & Light Tour » tout ce qui fait leur sève, mêlant dans la pure tradition du genre énergie, sueur, larmes et émotions.Voici donc ce qu’est “The Road To Sound Live”. Plus d’une heure de bonheur immersif pour tout amateur de Soul, de Groove et de bonne vibrations.

LA ROUTE DU SON BILLERE Allée Montesquieu Pyrnes-Atlantiques

