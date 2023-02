The Supersoul Brothers LE SONOGRAF, 29 avril 2023, LE THOR.

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous très “sons of Memphis”, ces six performers rodés, dans le plus pure style Stax/Atlantic, déroulent une Deep Soul profonde, portée par une basse hot & groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un lead vocal puissant et charismatique, un Hammond Leslie rugissant à l’unisson avec la guitare springrever au trémolo 60’s. Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, ce Take 6 connaît la chanson, l’histoire et les ficelles du métier de Soulman avec un petit plus, cette irrésistible french touch aux couleurs de leur Béarn et de leurs racines pyrénéennes. Ce combo énergique, est un incroyable feu d’artifice sur scène et avec eux la Deep Soul est ce qu’elle ne devrait jamais cessé d’être… Une musique d’espoir ! Une musique de partage ! La musique de l’Âme. Révélation Soul de l’année 2021/2022. Un tout nouveau spectacle défendra leur premier album aux couleurs de l’Amour, de la Liberté, de la Bienveillance et de l’Optimisme. Line-up : David Noël : chant principal Ludovic Timoteo : basse, choeurs Fabrice Seny-Couty : batterie, choeurs Pierre-Antoine Dumora : guitare, choeurs Julien Stantau : orgues, pianos, chœurs Julien Suhubiette : Slide-Trombone, chœurs

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

