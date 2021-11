The SuperSoul Brothers Band Anglet, 18 novembre 2021, Anglet.

The SuperSoul Brothers Band Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

2021-11-18 20:30:00 – 2021-11-18 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous très “sons of Memphis”, ces six performers rodés, dans le plus pur style Stax/Atlantic, déroulent une deep soul profonde, portée par une basse hot et groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un lead vocal puissant et charismatique, un Hammond Leslie rugissant à l’unisson avec la guitare springreverb au trémolo 60’s.

+33 5 59 58 35 60

The SuperSoul Brothers Band

Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

