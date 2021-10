Paris SUPERSONIC île de France, Paris The Supersonic Horror Picture Show / Halloween Party SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

The Supersonic Horror Picture Show / Halloween Party SUPERSONIC, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 23h à 6h

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! The Supersonic Horror Picture Show Halloween loufoque et décadent où Le Dr Frank-N-Furter vous invite pour une nuit au manoir pour danser le Time Warp jusqu’aux premières aubes. Au programme: live tribute à réveiller les morts et dj sets rock hardrock glam psyché effrayants jusqu’à 6h.. Venez déguisé.e.s ! Live Tribute par Les Reines du Baal qui joueront la BO du Rocky Horror Picture Show – D4rk Tiffus & Victor Dj set avec dans la playlist.. David Bowie, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, Pink Floyd, Eagles, Kiss, The Who, Dire Strait, Aerosmith, Yes, Genesis, Black Sabbath, King Crimson, Elton John, The Stooges, Supertramp, T-Rex, Alice Cooper, AC/DC… Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012 Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/X11eESZp Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

