Thélonious Café Jazz Club, le samedi 9 avril à 19:30

Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, ces 6 musiciens connaissent la chanson, l’histoire et les ficelles du métier de Soulman avec un petit plus, cette irrésistible french touch aux couleurs de leur béarn et de leurs racines pyrénéennes. Ce combo énergique, est un incroyable feu d’artifice sur scène et avec eux la Deep Soul est ce qu’elle ne devrait jamais cessé d’être… Une musique d’espoir ! Une musique de partage !

10€ / 8€

Show Deep Soul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T19:30:00 2022-04-09T23:59:00

