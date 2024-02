The Strong Man – Ciné Petit-Déj’ Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 25 février 2024.

The Strong Man – Ciné Petit-Déj’ Spectacle Bill Une comédie burlesque précédée d’un petit déjeuner offert. Dimanche 25 février, 10h30 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Le film

Un soldat belge, combattant de la Première Guerre mondiale, reçoit une lettre et une photo de « Mary Brown », une jeune Américaine qu’il n’a jamais rencontrée. Après la guerre, il se rend en Amérique pour la retrouver.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

