THE STRANGLERS L’OLYMPIA Paris, mercredi 9 octobre 2024.

Formés pour la première fois en 1974, les Stranglers ont adopté l’attitude no bullsh*t du mouvement punk de la fin des années 70. Mais leur musicalité et leur menace ont transcendé le genre, créant un son qui leur est propre. Leurs trois premiers albums (Rattus Norvegicus, No More Heroes et Black and White) sont sortis à 13 mois d’intervalle et ont été couronnés de succès avec les titres Peaches , No More Heroes et Walk On By . D’autres succès suivront avec Always The Sun , Strange Little Girl et l’impérissable Golden Brown , entre autres, qui permettront au groupe de figurer 24 fois dans le Top 40 des ventes et 19 fois dans le Top 40 des albums, au cours d’une carrière couvrant six décennies différentes.Avec ce son unique des Stranglers, combinant une touche mélodique brillante avec une agression sombre et un cool sans effort, The Stranglers est désormais reconnu comme l’un des groupes les plus crédibles et les plus influents à avoir émergé de l’ère punk.En 2019, ils ont sorti leur 19e album studio, Dark Matters . Atteignant la quatrième place des charts britanniques, cet album innovant a repoussé les limites de leur son, incorporant des éléments électroniques et de rock alternatif, mettant en évidence la créativité continue du groupe et l’exploration intrépide de nouveaux territoires musicaux. Alors que les Stranglers approchent de leur 50e anniversaire en 2024, cette nouvelle étape témoigne de leur héritage durable. Forts d’une riche histoire musicale et d’une approche avant-gardiste, les Stranglers demeurent une force durable dans le monde en constante évolution de la musique rock. Leur dévouement inébranlable à leur métier, leur capacité à toucher des publics du monde entier et leur engagement à repousser les limites musicales continuent à les distinguer et à consolider leur statut de groupe de rock britannique le plus emblématique et le plus influent.

Tarif : 51.00 – 84.00 euros.

Début : 2024-10-09 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75