THE STRANGLERS 1ère partie The Stranglers LA CARTONNERIE Reims, mercredi 16 octobre 2024.

Formés en 1974, le sulfureux groupe britannique s’apprête à offrir au public rémois ce son So British, reconnaissable entre tous.La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”, auxquels s’ajoutent des titres extraits de leur nouvel album, “Dark Matters”, sorti en 2021.Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40. Chaque concert des Stranglers est un événement, une rencontre sulfureuse entre la réalité et le rêve, l’équilibre entre la fureur et la beauté Quarante ans après leur premier hit, “No More Heroes”, ils tiennent toujours le haut du pavé, lancé en pleine gueule du disco à la fin des années 70 .

Tarif : 38.20 – 40.20 euros.

Début : 2024-10-16 à 20:00

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51