L'Alliance Française de Townsville organise la Fête de la Musique à Townsville. De 9h30 à 12h, profitez de plusieurs concerts et spectacles.

Groupes présents: Wendy Dany Duo, « 5 6 7 8 » Let’s Dance, King Konz School of Music, Seniors Creating Change, Global Dance Collective. The Strand Amphitheate The Strand Townsville, QLD Townsville 4810 Queensland Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

