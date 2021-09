Orléans Scène du Ponton Loiret, Orléans The Squirrels Scène du Ponton Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

The Squirrels Scène du Ponton, 26 septembre 2021, Orléans. The Squirrels

Scène du Ponton, le dimanche 26 septembre à 14:45

Le groupe reprend des tubes mythiques (Aretha Franklin, The Police, Radiohead, Red Hot, Tina Turner, U2 …) ou plus récents (Angus & Julia Stone, Ed Sheeran, Lady Gaga …) et assure une ambiance festive ! Musique dans le cadre du festival de Loire Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:45:00 2021-09-26T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Scène du Ponton Adresse quai du châtelet, Orléans Ville Orléans lieuville Scène du Ponton Orléans