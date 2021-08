Paris SUPERSONIC île de France, Paris The Spunyboys • The Rogue Waves SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 25 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic avec The Spunyboys & The Rogue Waves ! THE SPUNYBOYS Le trio est la relève la plus prometteuse et déchaînée du rockabilly : lillois biberonnés aux légendes des 50’s (Gene Vincent, Little Richard, Jonnhy Horton…) et inspirés par les rockers anglais (Crazy Cavan, Matchbox, Jets…), il est impossible de résister à leurs compositions incandescentes. Sur les routes depuis plus de 10 ans, leur authenticité comme leurs déhanchés sulfureux réinventent la notion de fête avec des recettes old-school : une ambiance à faire craquer les chemises à fleurs et les petites robes à poids ! Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/1qqSLUNuj Concerts -> Rock Musique

