The Spring of Swing – The Sweet Peppers – Les Jeudis du Jazz Marseille 11e Arrondissement, 28 avril 2022, Marseille 11e Arrondissement.

The Spring of Swing – The Sweet Peppers – Les Jeudis du Jazz La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

2022-04-28 20:45:00 20:45:00 – 2022-04-28 La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

The Spring of Swing avec le septet The Sweet Peppers



Sept jeunes musiciens, originaires du Languedoc-Roussillon et passionnés de Swing, composent cet orchestre plein de fraîcheur, de rythme et de fantaisie.

En plus de jouer avec brio les grands standards du Jazz traditionnel des années 1920 à 1940, ils prennent plaisir à interpréter également quelques célèbres morceaux de musique classique adaptés en jazz, comme par exemple « Le Lac des Cygnes » de Tchaïkovski. Leur musique s’inspire des plus grands noms du jazz traditionnel : Louis Armstrong, Sidney Bechet, John Kirby, Artie Shaw, Ella Fitzgerald…



Leur spectacle est un florilège de chants et d’improvisations endiablées, de références à la musique dite « savante », dont les arrangements jazzistiques sont préparés « aux petits oignons » et assaisonnés à la « sauce sweet peppers ».



Leur recette, à la fois douce et épicée, dansante et mélodieuse, est un subtil mélange d’arrangements originaux et d’interprétations pétillantes.



C’est bon pour le moral !



Avec David Tavani [clarinette], Sami Khalfoune [trombone], Guillaume Corral [saxo – trompette], Audrey Leclair [banjo et chant], Auguste Caron [piano], Fernando Morrisson [contrebasse], Arthur Defrain [batterie]

Les amateurs de jazz traditionnel ont désormais leur rendez-vous mensuel au Château de la Buzine : Les Jeudis du Jazz.

The Spring of Swing avec le septet The Sweet Peppers : c’est bon pour le moral !

http://labuzine.com/fr

The Spring of Swing avec le septet The Sweet Peppers



Sept jeunes musiciens, originaires du Languedoc-Roussillon et passionnés de Swing, composent cet orchestre plein de fraîcheur, de rythme et de fantaisie.

En plus de jouer avec brio les grands standards du Jazz traditionnel des années 1920 à 1940, ils prennent plaisir à interpréter également quelques célèbres morceaux de musique classique adaptés en jazz, comme par exemple « Le Lac des Cygnes » de Tchaïkovski. Leur musique s’inspire des plus grands noms du jazz traditionnel : Louis Armstrong, Sidney Bechet, John Kirby, Artie Shaw, Ella Fitzgerald…



Leur spectacle est un florilège de chants et d’improvisations endiablées, de références à la musique dite « savante », dont les arrangements jazzistiques sont préparés « aux petits oignons » et assaisonnés à la « sauce sweet peppers ».



Leur recette, à la fois douce et épicée, dansante et mélodieuse, est un subtil mélange d’arrangements originaux et d’interprétations pétillantes.



C’est bon pour le moral !



Avec David Tavani [clarinette], Sami Khalfoune [trombone], Guillaume Corral [saxo – trompette], Audrey Leclair [banjo et chant], Auguste Caron [piano], Fernando Morrisson [contrebasse], Arthur Defrain [batterie]

La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par