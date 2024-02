The Speedways • The Not (Not) • Pink Balls Sister / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Teenage Lust Prod présente…

THE SPEEDWAYS (22h00)

(Powerpop / Punk – Londres, UK)

Tout démarre en 2018, quand Matt Julian (ex-The Breakdowns) lance son projet solo et enregistre seul « Just Another Regular Summer ». Ne prévoyant de jouer qu’un unique concert au Pump It Up Fest à Londres durant l’été 2018, Matt s’entoure de Mauro (The Godfathers, Miscalculations, Jonny Cola & The A Grades …) à la guitare, Adrian (Dross) à la basse et Kris (Los Pepes, More Kicks) derrière les fûts.

Devant l’engouement grandissant autour de leur powerpop, le line-up se fixe et commence à se tailler une solide réputation dans l’underground. En 2020 sort le 2ème album « Radio Sounds » avec le groupe au complet, suivi de « Talk Of The Town » en 2022 et plusieurs EP, qui leur valent des éloges toujours plus enthousiastes de la presse spécialisée.

Partageant la scène avec des pointures comme Giuda, The Briefs, Protex, The Whiffs (tournée aux USA à l’automne 2023), les 4 londoniens, qui ne renient pas les influences de Cheap Trick, Tom Petty ou encore The Ronettes, s’installent petit à petit en leader de la scène powerpop européenne.

2ème passage à Paris pour ces petits prodiges, à ne pas rater pour les amateurs de mélodies pop punk et refrains accrocheurs !

https://open.spotify.com/…/2yHKSswjpUFmKC6OrLe5Uh…

THE NOT (NOT) (21h00)

(Garage / Punk – Paris, FR)

Le quator parisien a commencé à fouler les scènes de la capitale l’année dernière pour promouvoir leur EP « Say Yes to The Not », dans lequel « le groupe envoie la sauce comme on le faisait à la fin des 80’s, en soutenant de vraies mélodies » (Silvère Vincent, Rolling Stone Magazine). Alors qu’on le connaissait comme le serveur de bière le plus agile de l’Est parisien, Polydoris Roy Mitakidis nous dévoile d’autres talents ! Accompagné de ses acolytes Vinz Guilluy (3 Headed Dogs, Charles de Goal, Holy Curse), JB Didier (Rhinosonics) et Nick Jones (Jim Jones Revue, Heavy Stereo), ils dégaineront leur premier album cette année. Pour les fans des Stooges, MC5 et Rolling Stones…

https://open.spotify.com/…/album/12oRjUAWnr5r55thgfijvN…

PINK BALLS SISTER (20h00)

(Rock’n Roll – Beauvais, FR)

Les Pink Balls Sister se sont formés en 2007 à Beauvais, autour d’Olive et Olga, rejoints peu de temps après par Josse et Adrien. A la tête d’une discographie pléthorique composée d’un unique EP 4 titres en 17 ans, les Pink Balls n’ont que 2 passions : jouer live et la pizza. Et en fins pizzaïolos, ils ont la bonne recette : punk, blues, et glam rock. Quand la Picardie descend dans la capitale, ça promet de swinguer.

Punk Girls look better!!!

Mercredi 24 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/6wvSRPxhi https://fb.me/e/6wvSRPxhi

