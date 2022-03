THE SPACE IN BETWEEN / RÉALITÉS La Ferté-Bernard, 17 mars 2022, La Ferté-Bernard.

THE SPACE IN BETWEEN / RÉALITÉS Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard

2022-03-17 – 2022-03-17 Place Général de Gaulle Centre Culturel Athéna

La Ferté-Bernard Sarthe

Magie nouvelle-Mentalisme. Kurt Demey fait son grand retour sur La Ferté-Bernard ! « Évidences Inconnues » était une enquête poétique sur les coïncidences et le hasard. Ce spectacle avait ébahi les

spectateurs présents. Cette nouvelle création explorera la façon dont on évolue

en permanence entre différentes réalités et dont on peut en jouer. Joris Vanvinckenroye et Kurt Demey veulent partager le sentiment magique qu’ils ont en lisant des livres scientifiques sur les dimensions multiples, le multivers, la

théorie des cordes, etc. Mais ils veulent aussi communiquer la sensation de frustration et de vide que l’on peut ressentir quand les réalités nous échappent sans que l’on parvienne à s’en saisir. The space in between / Réalités traite à nouveau d’un sujet

intemporel et philosophique qui appelle à la poésie. ©Photo Archive de Kurt Demey. Tarif C. 16,90/12,90/8,00/6,00€. Contact : 02.43.71.46.46

+33 2 43 71 46 46

