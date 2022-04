The space between us

Exposition du 23 avril au 07 mai 2022

vernissage le 23 avril 2022 de 17h à 21h



Urban Gallery, 9 rue Mazenod, 13002 Marseille

Ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30 et sur rendez vous. Gratuit.

0491874335 ou 0630110999 info@urbangallery.org urbangallery.org



4 jeunes artistes se rencontrent, utilisant l’espace comme moyen de rapprochement et de dissociation, d’émergence d’une singularité commune à travers un dialogue inattendu.



Gioco propose des sculptures aux formes mouvantes rehaussées de couleurs fortes, laissant entrevoir un monde organique en devenir. Sarah Bongiovanni par la peinture et le dessin mêle un tracé précis à des ambiances vaporeuses pour raconter des histoires, dire des mots poétiques ou ironiques. Marion Safriouine présente des peintures et photos, dont le fil conducteur est celui du brouillage de la représentation. Anne Teissere ajoute à la précision du trait, du geste, de l’élaboration de ses pièces, dessins, vêtements, un univers onirique, poétique ou absurde.



L’enjeu est la mise en tension des œuvres entre elles par une mise en espace qui ouvre un « entre », un espace exploratoire de circulation, de respiration, un « dévisagement réciproque » permant aux œuvres de dialoguer, de s’associer sans s’annexer ou s’altérer.



Exposition en partenariat avec : Ai Pantaia – Atelier 59, Pourparlers



Exposition en partenariat avec : Ai Pantaia – Atelier 59, Pourparlers

