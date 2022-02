THE SOUND OF U2 Toulouse, 10 mars 2022, Toulouse.

THE SOUND OF U2 CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

2022-03-10 – 2022-03-10 CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge

Toulouse Haute-Garonne

51.2 EUR 51.2 C’est un voyage musical et une reconnaissance pour les albums des plus grands artistes et leurs chansons qui ont contribué à façonner nos générations.

BEYOND THE MUSIC REIMAGINES « THE JOSHUA TREE »

Beyond The Music, groupe Irlandais, est né de l’idée d’honorer les plus grands albums des plus grands artistes et de la volonté d’embellir les titres emblématiques du rock.

