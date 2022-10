The Souldiers + The Buttshakers Mâcon, 19 novembre 2022, Mâcon.

The Souldiers + The Buttshakers

119 Rue Boullay Cave à Musique Mâcon Sane-et-Loire Cave à Musique 119 Rue Boullay

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19

8 8 EUR Si vous aimez Sharon Jones, The Blues Brothers et Aretha Franklin.

THE SOULDIERS

Lyon, soul funk hip hop

« If you got to do something, you got to make it good! » James Brown.

À l’origine du groupe, il y a une passion commune, celle pour la musique soul/funk afro américaine des années 60 et 70. En 2008, le groupe the Soul Funk Soldiers naît avec la ferme intention de faire remuer les foules avec leur groove basse batterie, rythmé par 2 guitares dynamiques, et appuyé par une section cuivre puissante !

Basé à Lyon, le groupe multiplie les collaborations (Mr Doud, Mounam, Telep ou encore Chrispo) et sillonne les scènes à travers le pays pendant plus de 12 ans.

Forts de ces expériences marquantes, les 8 soldats de la Soul et du Funk lyonnais reviennent sur le devant de la scène avec The Souldiers ! Formule authentique mêlant diverses influences allant de Sharon Jones à François De Roubaix en passant par Menahan Street Band, laissez-vous emporter par l’univers Soul cinématique du groupe, et vibrez sur les rythmiques énervées et les mélodies chaloupées.

https://the-souldiers.fr/

https://www.facebook.com/The-Souldiers-141354808151

https://www.youtube.com/c/TheSouldiers



THE BUTTSHAKERS

Lyon / USA [soul funk]

Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, The Buttshakers délivrent une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche de garage et une forte dose de sex-appeal font de leurs chansons des hits puissants, transformant leurs shows en furieux dancefloors. Dernier album Arcadia (novembre 21)



https://www.facebook.com/TheButtshakers/



https://www.youtube.com/channel/UCFjfwKrO4dA1v3Q5KlF_vhg



cath@cavazik.org +33 3 85 21 96 69 https://cavazik.org/

