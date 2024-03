THE SOUL NIGHT CELEBRATION LA LUNA NEGRA Bayonne, mercredi 19 juin 2024.

Hommage aux Géants de la Soul MusicDepuis les année 60, les grand interprètes afro-américains de la Soul Music font chavirer nos oreilles et nos cœurs par la profondeur de leurs voix, l’intensité de leur chant et la virtuosité de leur talent. Le trio “Tree in Your Pocket”, trois membres du groupe qui monte “The SuperSoul Brothers”, vous propose une soirée unique de célébration de la Soul en version piano-voix. Une belle occasion de revenir à l’essentiel avec une plongée atypique dans le répertoire de ces immenses artistes que relie un point commun : « la recherche de ce que la musique a de plus profond, de plus libératrice et de plus résiliente ». David Noel, dit Nono , avait chanté avec Grant Haua lors de son passage la saison passée et nous avait époustouflé par son coffre ! Il devait revenir avec Grant mais celui ci ne pouvant pas venir en tournée en France avant octobre en raison des Jeux Olympiques, c’est avec son trio Tree in your Pocket que Nono vient remplacer Grant et nous faire découvrir l’histoire de la Soul. Grant quant à lui, reviendra à la Luna Negra en Octobre !Avec David Noel – Chant, Claire Rousselot-Paillez – Chant, Julien Stanto : Piano

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64