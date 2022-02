THE SOUL JAZZ REBELS Béziers, 14 mai 2022, Béziers.

THE SOUL JAZZ REBELS Béziers

En seulement 3 ans d’existence, les Soul Jazz Rebels se sont déjà produits plus d’une centaine de fois aussi bien en club qu’en festival. Ils arpentent les scènes pour partager leur musique avec passion. Fidèles aux racines du blues et du jazz, leurs compositions franches et directes touchent un large public tout en perpétuant le son authentique du Soul Jazz.

