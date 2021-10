Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille The SOBERS + HYPERACTIVE + ANTIC RADIO La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le vendredi 29 octobre à 21:00

The SOBERS (Punk rock Marseille) [https://www.facebook.com/thesobers](https://www.facebook.com/thesobers) [http://www.thesobers.bandcamp.com/](http://www.thesobers.bandcamp.com/) HYPERACTIVE (Indie Punk Marseille) [https://www.facebook.com/Hyperactive-344678102656681](https://www.facebook.com/Hyperactive-344678102656681) [https://hyperactive13.bandcamp.com/releases](https://hyperactive13.bandcamp.com/releases) ANTIC RADIO (Indie Marseille) [https://www.facebook.com/ANTICRADIO](https://www.facebook.com/ANTICRADIO) [https://www.youtube.com/channel/UC-pmvNsu6U31jGWfg–3qDA](https://www.youtube.com/channel/UC-pmvNsu6U31jGWfg–3qDA) >>>Bon, on a une nouvelle peu réjouissante. Le Mulot, notre mangeur de pizza favori, a décidé de lever le pied sur la musique. Les heures de van et autres joyeusetés de ce genre ne sont plus à l’ordre du jour pour lui. On est tristes de le voir partir mais on lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets de vie. Si tu veux le voir une dernière fois derrière sa guitare, y’a concert d’au revoir, le 29 octobre à la maison (La Salle Gueule). Viens, on va peut-être y présenter son remplaçant!

Prix libre

