de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! THE SOAP OPERA (Indie pop – Howlin’ Banana Records – Rennes, FR) En disant « Soap Opera », on entend presque le mot « pop ». Et cette hallucination auditive ne tombe pas très loin de ce qu’avaient en tête des membres de Sudden Death of Stars et d’Initials Bouvier Bernois lorsqu’ils ont fondé ce groupe : proposer à qui veut les entendre des compositions bien tournées, faisant la part belle aux ritournelles entêtantes et autres prodiges dérisoires de la musique populaire. https://thesoapopera.bandcamp.com La suite de la programmation arrive très vite ! SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/VSTUnXBs https://fb.me/e/VSTUnXBs

