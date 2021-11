Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire The Smart Hobos en concert Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

2021-11-20 – 2021-11-20 La Belle Lurette 2 place du Général de Gaulle

Saint-Macaire Gironde ROCK’IN BLUES & COUNTRY Ce combo bordelais (petit clin d’oeil à l’univers de Kerouac) surfe sur la musique noire & blanche américaine du début des années 50.

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

