Villenave d'Ornon

Médiathèque d’Ornon, le vendredi 20 mai à 20:30

Ce duo bordelais nous fait voyager au début des années 50 dans l’univers Rock, Blues & Country de la musique noire & blanche américaine. —————————————————————————————————————————————- ### Un duo minimaliste, combo d’un one man-band et d’une contrebasse.

Gratuit sur réservation

Dans le cadre des vendredis musicaux Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

