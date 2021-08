Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris The Slow Show | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

The Slow Show | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 12 février 2022, Paris.

Alias Production et Le Hasard Ludique présentent : ~ The Slow Show ~ Rob Goodwin (chant, guitare), Fred’t Kindt (piano), Joel Byrne-McCullough (guitare) et Chris Hough (percussions) retournent en Europe – Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas en mars 2020, immédiatement après avoir terminé leur plus grande tournée européenne à ce jour, en automne 2019 ! Le groupe jouera son “Stripped Down Show” – un tout nouveau spectacle qui offrira à son public un spectacle beaucoup plus intime que la tournée précédente ! Le nouveau set comprendra les morceaux préférés des fans ainsi que des morceaux plus profonds et de nouvelles compositions, après le retour triomphal de cette année son longplayer ‘Lust and Learn’. Le groupe, qui travaille déjà sur le suivi rapide de l’album de cette année, sortira également un échantillon du nouveau matériel au début de l’année 2020. Gardez les yeux ouverts…. -concert initialement prévu le 21 mars, le 23 octobre 2020 puis le 10 avril 2021 Concerts -> Rock Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

