The Slow Death • Union Jack • Mauvaise Pioche / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 3 avril 2023, Paris.

Le lundi 03 avril 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

THE SLOW DEATH

(Punk rock – Rad Girlfriend – Minneapolis, USA)

The Slow Death are a 54 member artist collective punk rock/roots rock band based in Minneapolis, Minnesota, USA. The band has a consistently changing roster with the only constant member being singer and songwriter Jesse Thorson. Founded in 2011 they have released four full length LPs and twenty something singles.

They are currently on tour supporting their latest LP “Casual Majesty“ on Rad Girlfriend records.

https://radgirlfriendrecords.bandcamp.com/…/casual-majesty

UNION JACK

(Punk rock – Guerilla Asso – Paris, FR)

Union Jack distille depuis 1997 ses influences Rock & Roll, Punk et Ska, qui ont modelées et enrichies le son particulier du trio. Mélangeant mélodies accrocheuses et dissonances relevées par le ping pong des 2 voix et d’une grosse distorsion.

Une discographie de 9 albums et Ep, produits en collaboration avec les labels Beer Records, Guerilla Asso, No Time Records, Burdigala, Riot Ska Records…

Union Jack a sorti en 2022 un nouvel Ep “Classic Noise” rendant un furieux hommage à leurs influences, avec des reprises de Choking Victim, Misfits, Turnstile, Nena, Fugazi et Joy Division.

Armé de son dernier opus, Union Jack continue à diffuser son message avec passion, rage et conviction en tournant régulièrement en Europe et jusqu’au Canada.

https://unionjack.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/user/unionjackbadska

MAUVAISE PIOCHE

(Punk rock – Guerilla Asso – Montpellier, FR)

Punk de chambre, projet solo de Antho (bassiste de Guerilla Poubelle, ex Intenable/Quitters/Nina’School…) qui compose et enregistre dans sa piaule avec les moyens du bord. A l’écoute des albums/EP, on pourrait croire à un groupe au complet, la version live se veut plus minimaliste avec boite à rythmes, synthés, et autres arrangements numériques! Ramenez vos robes de chambres et vos couettes, ça va ronquer.

https://mauvaisepioche.bandcamp.com/album/contre-le-monde

https://www.youtube.com/watch?v=66HfWCEH

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

