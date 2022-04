The Skatalites Marseille 6e Arrondissement, 8 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

The Skatalites Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-05-08 20:00:00 – 2022-05-08 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

21.5 Groupe mythique de ska jamaïcain, les Skatalites ont créé et lancé une nouvelle musique, mélange de R&B, rythmes africains rastafaris et percussions afro-cubaines. Ils ont donné naissance à une musique rythmée et riche, qui se nourrit d’inspirations musicales variées. Les premiers Skatalites étaient, avant tout, des jazzmen émérites qui firent leurs armes dans de grands orchestres jamaïcains, en s’imprégnant de be-bop ou encore de Blues du début des années 60.



Ils ont transformé le jazz, le calypso, le rythme’n’blues et certains accords jamaïcains en une musique totalement nouvelle, chaloupée et chaleureuse : le ska était né !



Avec ce contre temps unique qui allait devenir la colonne vertébrale de la musique jamaïcaine, la petite île, fraîchement indépendante, acquiert sa première musique originale ! Ils sont les premiers à avoir mis la musique jamaïcaine en orbite planétaire !



Première partie : Jahzz !

Deux musiques issues l’une et l’autre de la misère, des descendants des esclaves africains des Etats-Unis ou des Caraïbes, des bas-fonds ou du ghetto de métropoles sans pitié et qui ont malgré tout su transmettre une joie de vivre, de danser et de chanter pour dépasser cette misère tout en revendiquant davantage de justice.

Il était donc naturel que le Jazz et le Reggae se retrouvent grâce à un collectif de musiciens jamaïcains, européens et américains pour célébrer des moments à la fois durs et festifs. De grands noms de la musique jamaicaine, Tyrone Downie et Vin Gordon, qui ont tous deux jouer pour Bob Marley sont à l’origine du projet auquel ont participé également des musiciens français reconnus comme Kubix ou Guillaume “Stepper” Briard mais ce sont les chanteuses qui sont à l’honneur sur cet album où les voix de Nella, Krystal et Mirna sauront vous transporter au travers de titres originaux et de reprises emblématiques comme “Tainted Love”, “Ain’t no Sunshine” ou “Hypocrites” du grand Bob.

Embarquez pour un voyage dans les temps forts de deux styles qui ont marqué la musique depuis des dizaines d’années et qui prouvent chaque jour qu’elles sont plus que toujours d’actualité.

