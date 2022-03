The Skatalites Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

The Skatalites Espace Julien, 8 mai 2022, Marseille. The Skatalites

Espace Julien, le dimanche 8 mai à 20:00

Groupe mythique de ska jamaïcain, les Skatalites ont créé et lancé une nouvelle musique, mélange de R&B, rythmes africains rastafaris et percussions afro-cubaines. Ils ont donné naissance à une musique rythmée et riche, qui se nourrit d’inspirations musicales variées. Les premiers Skatalites étaient, avant tout, des jazzmen émérites qui firent leurs armes dans de grands orchestres jamaïcains, en s’imprégnant de be-bop ou encore de Blues du début des années 60. Ils ont transformé le jazz, le calypso, le rythme’n’blues et certains accords jamaïcains en une musique totalement nouvelle, chaloupée et chaleureuse : le ska était né ! Avec ce contre temps unique qui allait devenir la colonne vertébrale de la musique jamaïcaine, la petite île, fraîchement indépendante, acquiert sa première musique originale ! Ils sont les premiers à avoir mis la musique jamaïcaine en orbite planétaire ! Avec ce nouveau show, The Skatalites signe leur grand retour à l’Espace Julien après un 1er concert COMPLET en octobre 2018 ! Lieu : Espace Julien Marseille Date : Dimanche 8 mai 2022 Horaires : 20 h (ouverture des portes : 19 h) Billetterie en ligne : [https://bit.ly/3CCxxZ9](https://bit.ly/3CCxxZ9) Plus d’infos : [https://bit.ly/3w2YDYb](https://bit.ly/3w2YDYb)

21,50€ en pré-vente

♫♫♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T20:00:00 2022-05-08T23:00:00

