The Simon & Garfunkel Story, au Théâtre du Gymnase Théâtre du Gymnase Paris, 12 mars 2024, Paris.

Du mardi 12 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

.Tout public. payant

Le phénomène international The Simon & Garfunkel Story arrive pour la première fois en France au Théâtre du Gymnase du 12 au 17 Mars 2024.

Après l’Angleterre, l’Australie, le Canada, et les Etats-Unis, le spectacle évènement The Simon & Garfunkel Story arrive pour la première fois en France à Paris, et s’installera au Théâtre du Gymnase du 12 au 17 Mars 2024. Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Sound Of Silence, Homeward Bound sont quelques-uns des tubes incontournables et intemporels qui seront interprétés lors du spectacle hommage au duo pop-folk le plus connu de tous les temps ! Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique folk, et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération.

Interprété par des acteurs musiciens du West End, The Simon & Garfunkel Story est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète !

Théâtre du Gymnase 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Contact : https://www.thesimonandgarfunkelstory.com/ https://feverup.com/m/142490

2023 Maple Tree Entertainment Ltd