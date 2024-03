The Silver Lines • Catchy Peril au Supersonic SUPERSONIC Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Palma Violet, The Vaccines & Arctic Monkeys !

THE SILVER LINES (22h30)

(Indie rock – Birmingham, UK)

Jouer du rock’n’roll bruyant dans un cottage de la campagne anglaise, habillé d’un pull tricoté main, voilà ce que c’est d’être un Silver Line.

Formé par les frères Ravenscroft qui s’ennuyaient devant le paysage actuel des groupes à guitare, Dan (chant) et Joe (guitare) ont décidé de créer de la musique qui les excitait vraiment. En 2019, ils rencontrent Kindo (batterie) et plus tard George (basse) et retournent s’installer dans leur ville natale, Birmingham. Depuis, ils enchaînent les concerts du Royaume-Uni aux Etats-Unis, puis ici, sont rapidement encensés par de nombreux médias français (L’Obs, 20 Minutes, Radio France, Culturebox, FIP, Rolling Stone, Magic, La Face B…), à l’occasion de leur passage largement remarqué aux Trans Musicales 2023.

Loin d’eux l’envie d’être un énième “groupe indé de mecs blancs” qui chante d’amour adolescent ou qui râle des espèces de citations prophétiques : The Silver Lines arrivent avec des textes qui n’ont pas peur de toucher des sujets tabous. Leurs titres les plus récents abordent par exemple la masculinité toxique, l’abus de drogue, l’exploitation sexuelle ou encore les normes sociales.

The Silver Lines nous font l’honneur de revenir en France pour leur première tournée ici en 2024.

https://thesilverlinesuk.bandcamp.com/

https://youtu.be/1hje2qw6m5g

CATCHY PERIL (21h30)

(Post punk – Marseille, FR)

Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage. L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques.

Basse, batterie, guitare et synthé : quatre mômes espiègles, planqués sous un trench-coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril. Mon premier est à la fête, mon second fait frémir. Entre crasse et paillettes, Catchy Peril se révèle dans le paysage rock Inde comme une tâche de sauce Gravy sur un négligé de soie.

https://open.spotify.com/…/artist/2xMbp10jFcZpufftJzB89Y

La suite de la programmation arrive très vite !

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

