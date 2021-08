Paris La Dame de Canton île de France, Paris THE SILLY TOYS + BERLING BERLIN + PETER BANANE La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 9 septembre 2021

THE SILLY TOYS (Pop / Indie Rock – Paris) Quatre amis qui ont décidé de former The Silly Toys. Le chanteur Stéphane, le guitariste Patrice, le bassiste Adrien et le batteur Ben souhaitent partager leur passion pour la musique. Leur style ? Un mélange de pop des années 60 et 90 et de rock à l’ancienne avec une touche indie moderne. BERLING BERLIN (Indie rock – Paris) Mélangeant sa musique avec émotions et souvenirs du passé, Berling Berlin créer une forte atmosphère mélancolique de part ses guitares complexes et pleine de rage, ses synthétiseurs et ligne de basse immersifs, ses batteries palpitantes et une voix baryton pénétrante. PETER BANANE (Rock’n’Roll – Paris) Des murs de guitares, une batterie en rafale et une basse aux grands écarts pop, le tout parachevé par deux chanteurs anglophones aux lignes puissantes et mélodiques… Concerts -> Rock La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013 Contact :La Dame de Canton 0153610849 https://www.facebook.com/thesillytoys https://www.facebook.com/events/876533112954409?active_tab=about Concerts -> Rock Musique

