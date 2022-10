The Siberian Trombinoscope – Pilot Fishes Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Ctes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat Danse. Dès 12 ans. Durée 1h10. Après trois annulations liées à la Covid, nous accueillons enfin (on croise les doigts) les Pilot Fishes avec leur univers foisonnant, entre fiction, composition musicale, chant et danse. The Siberian Trombinoscope n’échappe pas à la règle ! Dans un huis clos teinté d’absurde, quatre danseurs·ses / chanteurs·ses nous embarquent dans une histoire fantastique où il est question de normes et de justice. Pour s’en sortir, les interprètes ouvrent des voies vers d’autres alternatives, une comédie musicale du 21e siècle. Une pièce où mouvement, texte et musique créent un univers poétique et lyrique entre fiction et réalité augmentée. Conception : Alina Bilokon, Léa Rault. Distribution : création, interprétation par Alina Bilokon, Laura Perrudin, Léa Rault, Jérémy Rouault ; collaboration artistique : Arnaud Stephan ; son, surtitrage : Clément Lemmenicier, lumières : Thibaut Galmiche ; costumes : Anna Le Reun, Under the bridge. Cette représentation bénéficie du soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne. lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/the-siberian-trombinoscope-pilot-fishes/ Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

